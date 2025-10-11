Новини
Атанас Зафиров: Причините за тежките наводнения у нас са беззаконие, алчност и най-вероятно корупция
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:35
©
Причини за тежките наводнения у нас, които взеха жертви, са беззаконие, алчност и най-вероятно корупция. Това заяви вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров.

Незаконното строителство по морето

На въпроса ще стигне ли докрай държавата по тази тема, Зафиров отговори: "Аз лично бих се качил на багера, който би бутнал незаконни постройки, ако се докаже, разбира се, че има такива, независимо кой стои зад тях".

"Мисля, че такъв трябва да бъде подходът на държавата, защото се нагледахме през всички тези години на демонстративна наглост по отношение на хора, лица - част от тях с прякори, които демонстрират, че за тях законите са врата в полето", заяви още вицепремиерът.

Защо се стига до воден режим

Той изказа съболезнования на семействата на четиримата загинали при наводненията у нас. 

Комплекс от факти и обстоятелства, включително намесата на държавата и дъждовете, са довели то това в момента да няма воден режим в Плевен, каза още Зафиров.

"Това не означава, разбира се, че ако не продължим с тези усилия, това няма да се промени. Плевен е един много ясен и категоричен пример за проблемите, които съществуват в цялата страна", обобщи лидерът на БСП пред Bulgaria ON AIR.

Нашите сънародници трябва да са наясно, че не може за един или два месеца да се решат проблеми, трупани с години, категоричен бе Зафиров.

"По-важно е да се зададе пътят, да се направят необходимите законодателни промени - част от нашето законодателство не облекчава, а напротив - спъва процеса, особено когато сме в условия на аварийност и на бедствено положение", обясни вицепремиерът.

