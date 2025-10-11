ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Атанас Зафиров: Причините за тежките наводнения у нас са беззаконие, алчност и най-вероятно корупция
Незаконното строителство по морето
На въпроса ще стигне ли докрай държавата по тази тема, Зафиров отговори: "Аз лично бих се качил на багера, който би бутнал незаконни постройки, ако се докаже, разбира се, че има такива, независимо кой стои зад тях".
"Мисля, че такъв трябва да бъде подходът на държавата, защото се нагледахме през всички тези години на демонстративна наглост по отношение на хора, лица - част от тях с прякори, които демонстрират, че за тях законите са врата в полето", заяви още вицепремиерът.
Защо се стига до воден режим
Той изказа съболезнования на семействата на четиримата загинали при наводненията у нас.
Комплекс от факти и обстоятелства, включително намесата на държавата и дъждовете, са довели то това в момента да няма воден режим в Плевен, каза още Зафиров.
"Това не означава, разбира се, че ако не продължим с тези усилия, това няма да се промени. Плевен е един много ясен и категоричен пример за проблемите, които съществуват в цялата страна", обобщи лидерът на БСП пред Bulgaria ON AIR.
Нашите сънародници трябва да са наясно, че не може за един или два месеца да се решат проблеми, трупани с години, категоричен бе Зафиров.
"По-важно е да се зададе пътят, да се направят необходимите законодателни промени - част от нашето законодателство не облекчава, а напротив - спъва процеса, особено когато сме в условия на аварийност и на бедствено положение", обясни вицепремиерът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 89
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Автомобил помете и уби човек при Полигона край Благоевград
09:29 / 09.10.2025
Преброиха щъркелите в България: Гнездата в Благоевград и областта са 591
12:51 / 09.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: