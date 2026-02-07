Крум Зарков! Един достоен, интелигентен и морален човек с идеи, визия и хъс се връща в активната политика на най-висока позиция. Това е добре за България. Това написа в профила си във Facebook бившият служебен вицепремиер Атанас Пеканов.
Обновление, надежда и победа над апатията! Пътят няма да е лек, защото ще изисква промяна на модела след толкова допуснати грешки. Но имаме нужда от смислени и ерудирани хора в политиката, както и от про-европейски социалдемократи в България - държава на несправедливости, липса на ред и пленени възможности да използваме потенциала си. С професионализма и желанието, които винаги съм виждал в Крум, той ще работи за всичко това. Успех!
ФОКУС припомня, че Зарков бе избран за лидер на партията с 416 гласа. На второ място с 302 гласа остана Борислав Гуцанов. На трето място с 3 гласа - Руси Статков.
