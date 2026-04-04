Атанас Караиванов, президент на Българската професионална футболна лига (БПФЛ), говори пред ФОКУС по време на поклонението пред Борислав Михайлов, който почина на 31-и март.

"Той ми бе един от най-близките приятели. Разбира се, убеден съм, че същото важеше за него, поне последните 10-15 години. Ще го запомня с всичко, което е постигнал. Аз бях негов фен, още когато играеше футбол. Помня първото световно първенство през 1986-ата, на което той участваше. Тогава съм бил на 15 години. Помня го като обединител на нацията, като много силен футболен ръководител и като човек, който изживя живота си много смислено, за съжаление кратко", коментира Караиванов пред ФОКУС.

"Станахме близки, когато отидох да работя във Футболния съюз през 2003-а година. Тогава той беше вицепрезидент на Иван Славков. Тогава се сближихме и така си остана през годините", сподели той относно запознанството с Михайлов.