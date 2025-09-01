Новини
Атанас Атанасов иска отстраняване на шефа на ДАНС Деньо Денев заради инцидента със самолета на Фон дер Лайен
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:26
©
Председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов призовава за незабавното отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, както и за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС заради руската хибридна атака срещу самолета, превозващ председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив.

Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса: 

Във връзка с хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив, лишавайки го от възможност да използва електронни навигационни средства при кацането си на летището и застрашавайки по този начин живота и здравето на главата на изпълнителната власт на ЕС, призовавам за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност.

В сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.

