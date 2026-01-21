приетия закон на първо четене в пленарна зала на ГЕРБ-СДС за закриването на антикорупционната комисия (КПК), предаде репортер на ФОКУС.
"Но има изречение: "останалите бази данни, съдържащи информация относно тези дела, се унищожават незабавно“. Целта на цялата тази операция е данните от СРС, които са прилагани по някои дела, да се унищожат фиктивно. Ще се направят протоколи от оперативните работници, че се унищожават данните, а те ще бъдат прибрани и използвани срещу неудобните, когато тези, които ги притежават, имат интерес от политически спекулации", заяви депутатът.
Лидерът на ДСБ отказа да коментира темата за изборните листи, като обясни, че разговорите по този въпрос тепърва предстоят.
