ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Атанас Атанасов: В доклад на САЩ се говори за руски заговор за убийството на шефа на "Райнметал" Армин Папергер
Това заяви депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов в кулоарите на парламента по отношение на новината днес, че България и водещият германски технологичен концерн "Райнметал“ подписаха стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси. Проектът ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал“ и ВМЗ–Сопот, а общата инвестиция възлиза на близо 1 млрд. eвро, предаде репортер на "Фокус".
Атанасов отбеляза, че както това е добра новина, в същото време има рискове за българската национална сигурност
"Преди година беше публикувана информация, която се позоваваше на американските разследващи служби. В доклада се говори за това, че е бил разкрит заговор на руските служби за убийството на шефа на "Райнметал" Армин Папергер", каза депутатът и допълни, че рисковете за националната сигурност трябва да бъдат наблюдавани много внимателно от българските служби и правителството.
"Руските служби предприеха доста подривни дейности. Искам да обърна внимание, особено на ДАНС, да вземат мерки, защото те няколко месеца не могат да решат проблема с руския имот в чашката на язовир "Искър". Действията на руските служби представляват риск за сигурността на България", добави той.
По отношение на темата за приетото от управляващи предложение председателският пост на НС да мине на ротационен принцип, Атанасов заяви:
"Ротацията на председателя на НС фокусира доста вниманието на българското общество, но ще видим какво ще се случи".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: