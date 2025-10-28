© Булфото Това е положително за българската икономика, защото ще се отворят допълнителни работни места.



Това заяви депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов в кулоарите на парламента по отношение на новината днес, че България и водещият германски технологичен концерн "Райнметал“ подписаха стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси. Проектът ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал“ и ВМЗ–Сопот, а общата инвестиция възлиза на близо 1 млрд. eвро, предаде репортер на "Фокус".



Атанасов отбеляза, че както това е добра новина, в същото време има рискове за българската национална сигурност



"Преди година беше публикувана информация, която се позоваваше на американските разследващи служби. В доклада се говори за това, че е бил разкрит заговор на руските служби за убийството на шефа на "Райнметал" Армин Папергер", каза депутатът и допълни, че рисковете за националната сигурност трябва да бъдат наблюдавани много внимателно от българските служби и правителството.



"Руските служби предприеха доста подривни дейности. Искам да обърна внимание, особено на ДАНС, да вземат мерки, защото те няколко месеца не могат да решат проблема с руския имот в чашката на язовир "Искър". Действията на руските служби представляват риск за сигурността на България", добави той.



По отношение на темата за приетото от управляващи предложение председателският пост на НС да мине на ротационен принцип, Атанасов заяви:



"Ротацията на председателя на НС фокусира доста вниманието на българското общество, но ще видим какво ще се случи".



