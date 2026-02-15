ЗАРЕЖДАНЕ...
Атанас Атанасов: Румен Радев е подходящ партньор, но трябва първо да се види къде ще позиционира партията си
"В Петрохан видяхме едно НПО, което не само името ѝ, но и функциите ѝ се приближават до държавните такива. В крайна сметка се оказа, че това е една тежко въоръжена секта със съмнения за педофилия. Тук говорим за големия провал на десницата и неолибералния ред като цяло“, каза още той.
Народният представител коментира, че и в парламента е изнесена оскъдна информация по случая. По думите му първата работа на следващото политическо мнозинство е да възстанови доверието в институциите, защото в момента доверието към МВР, службите и прокуратурата е критично ниско.
Попитан дали това означава смяна на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Атанасов отговори положително и допълни, че това трябва да е една от основните задачи на новото правителство. На въпрос "Къде е Даниел Митов“, той каза: "Нямам представа“.
"Аз смятам, че кметът Васил Терзиев отдавна трябваше да е подал своята оставка, тъй като той видимо не може да се справи с управлението на София. Видяхме го с кризата с боклука. Поредицата от грешки става фатална, в столицата ни не се случва нищо три години“, допълни депутатът.
Атанасов призна, че групата на БСП в парламента не е била единна относно поправките в Изборния кодекс и намаляването на секциите в чужбина, като той самият е гласувал "против“. Той каза още, че изборът на нов председател на левицата ще даде нова посока на социалистите. И при евентуално връщане на текстовете от президента Илияна Йотова – може да гласуват по друг начин.
По отношение на служебния кабинет и информацията, че Борислав Гуцанов от БСП може да остане на поста си в социалното министерство, Атанасов каза, че информацията е неофициална, но ако това стане факт – ще се обсъди по време на националния съвет на партията и ще го подложат на гласуване.
Той коментира, че левицата все още не е започнала процеса по редене на листите за предстоящите избори. Според него Румен Радев е подходящ партньор, но трябва първо да се види къде ще позиционира партията си.
