Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност. Това заяви депутатът от ПП-ДБ ген. Атанас Атанасов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
"Трябва да се обсъди и да се търси решение дали България има интерес", подчерта той.
По думите на Радан Кънев френският държавен глава е обявил седем държави, които вече са в разговори за тази инициатива, сред които и Гърция. "В сегашната ситуация на безпрецедентеа несигурност България има огромен национален интерес да получи подобни гаранции", каза още той.
"Смятаме, че е редно президентът Йотова да покани всички политически формации, включително и тази на Румен Радев предвид прогнозите за предстоящите избори", добави Кънев.
Генерал Атанас Атанасов уточни, че не трябва да се плашат хората, защото няма пряка опасност, но трябва да бъдат взети мерки.
