България трябва да търси допълнителни гаранции за сигурност в условията на глобални конфликти. Това стана ясно от думите Атанас Атанасов от ПП-ДБ пред БНТ.Зам.-председателят на парламента от ПП-ДБ Атанас Атанасов предупреди, че България е заобиколена от две войни – в Украйна и Близкия изток, и призова за обсъждане на допълнителни гаранции за сигурността на страната."България е заобиколена от две войни. От една страна е агресията на Русия в Украйна, от друга страна е това, което се случва в Близкия изток – ударът на САЩ и Израел срещу Иран. Този удар е предизвикан от дълги години нарушаване на човешки права, нарушаване на международни договори от Иран. Искам да припомня това, което каза премиерът на Италия Мелони, че това, което става в Близкия изток, е резултат от агресията на Русия в Украйна. Тези неща са свързани, ние живеем в един глобален свят, дето се случват тези неща. Но – България и къде са гаранциите за сигурността на България, някак си забравяме, че България е член на НАТО и на ЕС.“По думите му, инициативата на френския президент за допълнителни гаранции за сигурността е особено важна:"Тази инициатива на френския президент е изключително важна и не може да бъде подминавана. Това, след приемането на България в НАТО, е нещо ново, което идва като инициатива от ЕС и то от постоянен член на Съвета за сигурност и ядрена държава, каквато е Франция. Този призив е към определен кръг държави западноевропейски с поглед към черноморския регион. Очевидно се водят преговори между Франция и Гърция, има комуникация с Румъния. Ние трябва, най-малкото загърбвайки предстоящите избори, сериозно политическите сили да решим – имаме ли място под този ядрен чадър, имаме ли интерес. Ние от ДСБ излязохме и казахме да – това е допълнителна гаранция за сигурността на България.“Актуален е и въпросът как България може да се включи под този "ядрен чадър“, но преди това трябва да стен ясно дали страната ни желае това, подчерта той."Дайте първо ние да се консолидираме под общата идея България да търси допълнителни гаранции за сигурност. Как това ще се случи, пак е важен въпрос, но първо да решим – имаме ли място с тези съюзници.“Той призова за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), за да се обсъди общата позиция на България:"От ДСБ смятаме, че е задължително да се свика КСНС и там да се направи дебат за обща позиция на България да се потърсят допълнителни гаранции за сигурност.“