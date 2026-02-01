ЗАРЕЖДАНЕ...
Атанас Атанасов: Няма основания за сътрудничество с Румен Радев
©
Атанасов напомни, че Народният съд е произнесъл 2730 смъртни присъди, а хиляди хора са били убити без съд и присъда. Според него именно тогава държавата губи върховенството на правото. "Както казва проф. Живко Сталев – държава без върховенство на правото е форма на организирана престъпност“, посочи той.
Затова според Атанасов днес не може да се говори за лекомислено "помирение“, без ясно назоваване на престъпленията на режима, защото "най-важната ценност в демократичните общества е човешкият живот“.
Разговорът премина към настоящата политическа ситуация и отношенията с президента Румен Радев. Атанасов припомни свой въпрос, зададен преди време на държавния глава – дали говори като президент или като политически конкурент. Днес, по думите му, отговорът вече е ясен. "В лицето на гражданина Румен Радев имаме много сериозен политически конкурент. Дори бих казал – политически съперник“, заяви той.
Лидерът на ДСБ беше категоричен, че след изборите не вижда основания за сътрудничество с Радев или с политически проект около него. Според Атанасов президентът отказва да даде яснота с кого и как ще се яви на избори, но "ориентацията му се вижда достатъчно ясно“.
В този контекст той защити и искането си за импийчмънт на Радев от 2023 година, свързано с отказа за изпълнение на решение на парламента за военна помощ за Украйна. По думите му това е било "драстично нарушение на Конституцията“, макар инициативата да не е получила подкрепа от останалите политически сили.
Атанасов постави под съмнение и антикорупционната реторика на Румен Радев. Той попита "с коя олигархия ще се бори президентът“, като даде конкретни примери. Според него един от хората, участвали активно в политическото лансиране на Радев, е бизнесменът Георги Гергов – приватизатор от началото на прехода и бивш почетен консул на Русия. "Двамата са в много близки отношения, това е публично достояние". "Нека хората сами преценят дали това е олигархия“, заяви Атанасов.
Като друг пример той посочи двама бивши вицепрезиденти на "Мултигруп“, наградени от Радев с орден "Стара планина“.
По темата за управлението Атанасов заяви, че демократичната общност трябва ясно да води страната "между две К – корупцията и Кремъл“, които по думите му "много често са свързани“. Той даде пример както с проекта "Турски поток“, така и с договора с "Боташ“, който определи като "корупционна яма“, струваща на България по около 500 хиляди евро на ден.
Атанасов коментира и напрежението в коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България“. Като лидер на най-старата партия в коалицията – ДСБ, той заяви, че се опитва да играе ролята на медиатор. "Нашите избиратели очакват от нас единство и твърдост. Очакват да се борим да бъдем първа политическа сила, за да решим редица проблеми от най-различни сфери в страната“, подчерта той.
Относно войната в Украйна Атанасов бе категоричен, че най-големият риск за страната е да бъде окупирана от Русия. "Не случайно целият Западен свят застава зад Украйна, независимо от различията си“, каза той и добави, че България трябва твърдо да отстоява европейската си ориентация. "Нашето място е в сърцето на Европа – там ни е мястото и този курс не бива да се променя.“
Според Атанасов има реален риск страната отново да бъде тласкана на изток, но демократичната общност не бива да допуска това. "България е направила своя избор. И независимо от опитите на руската агентура да влияе, този избор трябва да бъде защитен“, заключи той.
Още по темата
/
Иво Христов: Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрират името на формацията "Нашата България"
01.02
Журналист: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противоречие със собствените си твърдения
31.01
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурност ще влезе, има надежда и Антикорупционният блок да влезе в парламента
29.01
Георги Киряков: Основните акценти на Радев го отдалечават от европейския път на развитие на България
28.01
Петър Петров: "Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди 6 месеца призова Радев да работим заедно
27.01
Надежда Йорданова: Радев атакува влизането в еврозоната и измененията в Закона за защита на конкуренцията, които ние последователно защитавахме
25.01
Още от категорията
/
Запрянов: В редовния бюджет имахме заделени средства за вторите осем самолета и по корабите, но сега в удължения бюджет тези пари ги няма
01.02
Божидар Божанов: Управляващите опитват да наложат тезата, че изборите не зависят от служебния кабинет
01.02
"358 милиона души споделят валутата ни": Кристин Лагард отбеляза първия месец на България с еврото
01.02
Президентът Илияна Йотова каза кога започва консултациите с парламентарните групи за избора на служебен премиер
01.02
Рая Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
01.02
Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газова връзка са несъстоятелни, на 8 юли 2022 г. строителството не беше завършено
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Зимен ад на АМ "Тракия": Тапи и закъсали автомобили!
19:38 / 01.02.2026
Братовчед на Нотариуса за "SS клуб": Имаше сантимент към Хитлер
19:23 / 01.02.2026
Силен снеговалеж затруднява движението по АМ "Тракия" след Пазард...
19:38 / 01.02.2026
Снегът предизвика сериозни задръствания по АМ "Тракия"
17:28 / 01.02.2026
Предупреждение за студ и значителни снеговалежи в почти цялата ст...
17:27 / 01.02.2026
Иван Таков: Поредицата от грешки отслаби БСП и разпиля лявото
16:14 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.