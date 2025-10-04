ЗАРЕЖДАНЕ...
|Атанас Атанасов: Няма да подкрепят кандидатурата на Деньо Денев
Той подчерта, че няма да подкрепят кандидатурата на Деньо Денев.
"Този човек не е безпристрастен политически. ДАНС в момента е почивна станция, трябва да противодейства на рисковете за националната сигурност", допълни Атанас Атанасов.
Според него президентът Румен Радев защитава руските интереси.
"Затова алармирам демократичната общност да се мобилизираме, за да можем на следващите президентски избори да издигнем и да изберем човек, който категорично гледа на запад. Имената едно по едно ще дойдат. Ние сме в етап на изработване на споразумение за общо явяване на президентските избори между коалицията "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" и форум на много активни хора за демократично действие. ГЕРБ е статуквото. Те са коалиция с БСП, как ще се разберат за президентските избори", каза още Атанас Атанасов пред БНТ.
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
Брутален акт: Съсякоха 100 ореха в Мурсалево
11:18 / 02.10.2025
Кюстендил и Босилеград с общ проект за по-добри услуги
09:09 / 02.10.2025
