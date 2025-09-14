ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Атанас Атанасов: Главата на Даниел Митов е на дръвника
Според него става въпрос за политически процес от страна на управляващите с цел да се нанесе вреда на опозицията.
"Държат го, защото смятат по този начин, че трупат негатив върху нашата политическа сила. Защото дълго време се употребява едно словосъчетание - Благомир Коцев-ПП-ДБ-корупция. Няма нито едно знаково дело срещу човек от управляващите или свързан с управляващата коалиция. А на всички е известно, че, по принцип, корупцията е там, къде се раздават парите от управляващите", допълни Атанасов.
За вота на недоверие:
"За периода след промените в България след Великото народно събрание, у нас са проведени 44 вота на недоверие срещу различните правителства. Този ще е 45-я. От всички, само един е успешен. Когато беше свален кабинетът на Кирил Петков след извъртането на "Има такъв народ". И понеже говорим за узурпиране на репресивна власт, имаме повече от две години изпълняващ функциите главен прокурор. В закона пише, че това не може да се случва повече от 6 месеца. Същото е и при ДАНС. Тези институции, свързани помежду си, в крайна сметка, провеждат наказателни операции срещу опозицията и срещу неудобните на властта. И това е много сериозен, силен аргумент за това да се иска оставка на това правителство", каза още Атанасов пред NOVA.
Относно нападението над полицейски началник в Русе, Атанасов коментира дали е възможно ГЕРБ да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов.
"При Борисов няма сантимент. Ако трябва по цели съобразност да се смени вътрешния министър, ще го сменят. И то няма да се случи заради този казус в Русе. Това са някакви техни вътрешни неща, които си подреждат. Аз не случайно казах преди време, че главата на Даниел Митов е на дръвника. Виждам, че министърът е тежко изнервен", поясни Атанасов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 52
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чарлз иска Хари обратно в семейството
14:59 / 13.09.2025
Дженифър Анистън е готова за още едно осиновяване
20:55 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
22:50 / 13.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:55 / 12.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
13:36 / 13.09.2025
Радина Червенова: Беше въпрос на време
12:39 / 13.09.2025
Маги, бившата на Карлос Насар: За по-добро е
16:27 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: