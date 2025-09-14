Новини
Атанас Атанасов: Главата на Даниел Митов е на дръвника
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:42
Делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев е политическо. Има толкова много факти и обстоятелства, които сочат, че става въпрос за един "политически затворник". Няма никакви доказателства срещу този човек. Това заяви председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов.

Според него става въпрос за политически процес  от страна на управляващите с цел да се нанесе вреда на опозицията.

"Държат го, защото смятат по този начин, че трупат негатив върху нашата политическа сила. Защото дълго време се употребява едно словосъчетание - Благомир Коцев-ПП-ДБ-корупция. Няма нито едно знаково дело срещу човек от управляващите или свързан с управляващата коалиция.  А на всички е известно, че, по принцип, корупцията е там, къде се раздават парите от управляващите", допълни Атанасов.

За вота на недоверие:

"За периода след промените в България след Великото народно събрание, у нас са проведени 44 вота на недоверие срещу различните правителства. Този ще е 45-я.  От всички, само един е успешен.  Когато беше свален кабинетът на Кирил Петков след извъртането на "Има такъв народ". И понеже говорим за узурпиране на репресивна власт,  имаме повече от две години  изпълняващ функциите главен прокурор. В закона пише, че това не може да се случва повече от 6 месеца.  Същото е и при ДАНС. Тези институции, свързани помежду си,  в крайна сметка, провеждат наказателни операции  срещу опозицията и срещу неудобните на властта.  И това е много сериозен, силен аргумент за това да се иска оставка на това правителство", каза още Атанасов пред NOVA.

Относно нападението над полицейски началник в Русе, Атанасов коментира дали е възможно ГЕРБ да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

"При Борисов няма сантимент. Ако трябва по цели съобразност да се смени вътрешния министър, ще го сменят. И то няма да се случи заради този казус в Русе. Това са някакви техни вътрешни неща, които си подреждат. Аз не случайно казах преди време, че главата на Даниел Митов е на дръвника.  Виждам, че  министърът е тежко изнервен", поясни Атанасов.

