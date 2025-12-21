ЗАРЕЖДАНЕ...
Астрономическата зима настъпва
Зимното слънцестоене бележи най-късия ден в годината в Северното полукълбо и най-дългия ден в Южното полукълбо.
Слънцето в София изгрява днес в 7:54 часа и залязва в 16:56 часа. Продължителността на деня е девет часа и две минути. Луната е във фаза един ден след новолуние.
Зимата е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и есента. Астрономично тя започва със зимното слънцестоене – около 21 декември в Северното полукълбо и около 21 юни в Южното полукълбо.
Зимата завършва с пролетното равноденствие, което е около 21 март в Северното полукълбо и около 23 септември в Южното полукълбо.
През зимния сезон се измерват най-ниските температури, а в районите, по-отдалечени от екватора, през зимата има и значителни снеговалежи.
