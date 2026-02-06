неправомерно видеонаблюдение и изтичане на видеоматериали от козметични салони.
"Козметичните салони функционират като независими частни търговски субекти. Съгласно законодателството на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), цялата юридическа и морална отговорност за законосъобразността на видеонаблюдението, неговия обхват и сигурността на записите се носи персонално от администратора на данните — управителя или собственика на съответното дружество. Като браншова организация, АКБ не разполага с контролни функции и не може да носи отговорност за индивидуалните решения и оперативни действия на частни обекти, които са извън нейните управленски правомощия", пише в позицията.
От АКБ подчертават, че има съществена разлика в нивата на информираност и етика в нашия сектор. "Членовете на Асоциацията на козметиците в България са специалисти, които се стремят към постоянно усъвършенстване и са своевременно информирани за законовите изисквания и високите етични стандарти на професията. Членството в професионална организация често е гарант за споделяне на добри практики и по-висока ангажираност към сигурността на клиента, което контрастира със случаи на неинформираност или небрежност в обекти, функциониращи извън професионалната общност", обръщат внимание от Асоциацията.
Те припомнят, че видеонаблюдението е абсолютно недопустимо в зони с високо ниво на очакване за лична неприкосновеност при процедурни и терапевтични кабинети; съблекални и санитарни помещения и зони, в които клиентите са частично или напълно разголени.
"Принципът "с цел сигурност“ не може да бъде оправдание за навлизане в интимната сфера на клиента. Дори полученото съгласие в такива ситуации често е правно невалидно поради неговата непропорционалност", се подчертава в позицията.
"Призоваваме всички колеги в страната да преразгледат практиките си. АКБ ще продължи да оказва методическа подкрепа на своите членове, за да гарантира, че те остават пример за законосъобразно и етично поведение. Вярваме, че публичното осъждане на непрофесионалните практики е единственият начин да защитим доброто име на козметичния бранш в България", изтъкват от АКБ.
