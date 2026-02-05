Сподели close
Асоциация на инфлуенсърите излязоха със становище по повод бруталното измъчване на животни в Свищовско.

ФОКУС публикува изявлението без редакторска намеса:

Скъпи приятели,

всички ние сме в шок от поредното брутално разкритие за жестоко насилие

и убийства на животни, извършвани умишлено, заснемани и разпространявани

срещу заплащане в интернет. Става дума за случая в свищовското село

Царевец, където животни са били тормозени, изтезавани и убивани, а

жестокостите са били целенасочено заснемани и продавани като съдържание.

По случая са задържани Детелин Аврамов и Анита Вачкова, за които има

данни, че системно са извършвали тези деяния в продължение на 10 години.

Това, което излиза като информация, е не просто скандално – то е

потресаващо, нечовешко и изключително брутално.

Това не е "съдържание“.

Това е престъпление.

Интернет пространството съществува, за да се създават образователни,

вдъхновяващи и развлекателни клипове, които носят стойност и позитивен

пример. Всяка форма на насилие ние категорично не толерираме. То няма

място онлайн, няма място в обществото и трябва да бъде строго

преследвано от закона и безкомпромисно наказвано.

Асоциация на инфлуенсърите настоява за максималните възможни наказания

за извършителите на тези деяния. Очакваме ясен и категоричен отговор от

институциите, за да бъде даден недвусмислен сигнал, че подобна жестокост

няма да бъде подминавана, оправдавана или омаловажавана.

Ние сме дълбоко шокирани и възмутени от случилото се. Като общество и

като дигитална общност носим отговорност да не допускаме насилието да се

превръща в търговия, в гледаемост или в средство за печалба.

Насилието не е норма.

Насилието не е забавление.

Насилието е престъпление.