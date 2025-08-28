Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Асоциация на топлофикациите: Очаква ни само още един отоплителен сезон, когато ще имаме изравнителни сметки 
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:57Коментари (0)38
© Фокус
"Булгаргаз" предложи по-ниска с 2,5% цена на природния газ за септември. От КЕВР също се очаква да вземат решение за определяне на цената на синьото гориво на закрито заседание, което ще се проведе в четвъртък. На този фон - готови ли са топлофикациите и потребителите за новия отоплителен сезон? Темата коментира председателят на асоциацията на топлофикациите Кремен Георгиев пред NOVA NEWS.

Георгиев посочи, че цената на природния газ често се определя от фактори като сезонност, движение на международните пазари и подчерта, че цените на природния газ традиционно не влияят на топлофикациите, тъй като техните цени на услугата се определят от едногодишен регулаторен период.

"Най-вероятно ще бъде одобрена цена, близка до посочените стойности, ако не и същата. Освен това в момента е вероятно да има спад на борсите, тъй като и търсенето е ниско - през зимата пък е възможно цената да се вдигне - това са пазарните движения", обясни още той. По думите му, дори и при действие на правилото за разместване в цените на електроенергията, към момента няма условия за повишаване на цените на услугата на топлофикациите.

Според Кремен Георгиев, сегашните конфигурации в цените и обема на услугите на топлофикациите показват, че дружествата покриват до голяма степен нуждите на битовите потребители по конвенционален път.

Според експерта, за да се подобри услугата, са нуждни и инвестиции.

"В София се обслужват почти два пъти повече битови потебители, отколкото в други райони. За да се осигурят нужните условия и да има високо качество на услугата, трябват и ремонти - в София това се усети през спиранията на топлата вода в последно време", каза още той и допълни, че новите отчетни инструменти също биха били в полза на потребителите.

"Очаква ни само още един отоплителен сезон, когато ще имаме изравнителни сметки - това ще бъде средата на 2026 година. Това ще се касае до домакинства, които още не са преминали на напълно дистанционно отчитане", обясни Георгиев.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гори производствено хале на компания за производство на протези в Благоевград
Гори производствено хале на компания за производство на протези в Благоевград
15:25 / 26.08.2025
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
14:45 / 26.08.2025
Едно време миехме балконите при дъжд – имаше чучур, днес имаме проблм със запушването на сифона – как да се справим
Едно време миехме балконите при дъжд – имаше чучур, днес имаме проблм със запушването на сифона – как да се справим
17:29 / 26.08.2025
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от работа, ако имат дете до 8-годишна възраст
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от работа, ако имат дете до 8-годишна възраст
08:07 / 26.08.2025
По-високи такси за платеното обучение на студенти в ЮЗУ от новата учебна година
По-високи такси за платеното обучение на студенти в ЮЗУ от новата учебна година
13:30 / 26.08.2025
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
16:07 / 26.08.2025
Актуални теми
Стрелба в католическо училище в Минеаполис, има много жертви и ранени
Убийство в Първомай
Огромен пожар край Илинденци
Пожари в Благоевградско
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: