|Асоциация на топлофикациите: Очаква ни само още един отоплителен сезон, когато ще имаме изравнителни сметки
Георгиев посочи, че цената на природния газ често се определя от фактори като сезонност, движение на международните пазари и подчерта, че цените на природния газ традиционно не влияят на топлофикациите, тъй като техните цени на услугата се определят от едногодишен регулаторен период.
"Най-вероятно ще бъде одобрена цена, близка до посочените стойности, ако не и същата. Освен това в момента е вероятно да има спад на борсите, тъй като и търсенето е ниско - през зимата пък е възможно цената да се вдигне - това са пазарните движения", обясни още той. По думите му, дори и при действие на правилото за разместване в цените на електроенергията, към момента няма условия за повишаване на цените на услугата на топлофикациите.
Според Кремен Георгиев, сегашните конфигурации в цените и обема на услугите на топлофикациите показват, че дружествата покриват до голяма степен нуждите на битовите потребители по конвенционален път.
Според експерта, за да се подобри услугата, са нуждни и инвестиции.
"В София се обслужват почти два пъти повече битови потебители, отколкото в други райони. За да се осигурят нужните условия и да има високо качество на услугата, трябват и ремонти - в София това се усети през спиранията на топлата вода в последно време", каза още той и допълни, че новите отчетни инструменти също биха били в полза на потребителите.
"Очаква ни само още един отоплителен сезон, когато ще имаме изравнителни сметки - това ще бъде средата на 2026 година. Това ще се касае до домакинства, които още не са преминали на напълно дистанционно отчитане", обясни Георгиев.
