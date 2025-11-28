ЗАРЕЖДАНЕ...
Асоциация на банките у нас с важна информация за преминаването към еврото в новогодишната нощ
През почивните дни клиентите ще могат да използват картите си за плащания на ПОС терминали и в интернет, съобщиха от Асоциацията на банките в България.
В интервала между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари ще се случи техническото пренастройване на системите (карти, ПОС терминали, банкомати) с очаквани временни прекъсвания. Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ. Всяка банка ще информира своите клиенти с конкретни детайли за този времеви период за пренастройка на системите.
След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим, като всички плащания ще се извършват в евро. От 1 януари 2026 г. банкоматната мрежа ще започне да разпространява евро банкноти.
Асоциацията препоръчва на гражданите да осигурят достатъчна наличност по картата си преди празничните дни, както и известна сума в брой в лева за новогодишната нощ.
Левови банкноти и монети ще могат да се използват през целия месец януари, в периода на двойно обращение.
