ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Асоциация "Родители": Учебният процес трябва да бъде радикално преобразен, за да отговори на днешните потребности
Ето какви са исканията и предложенията им:
Като организация, която повече от 20 години сме съсредоточили експертизата и усилията си върху образованието и доброто взаимодействие между училището, детската градина, яслата и родителите, в началото на новата учебна година Асоциация Родители настояваме за истинска, комплексна реформа на българското образование и предлагаме нашата визия как да бъде постигната модерна, приобщаваща и ефективна образователна система.
1. Учебен процес
Убедени сме, че е крайно време в българското образование да бъдат интегрирани ключови за 21. век знания и умения. Учебният процес трябва да бъде радикално преобразен, за да отговори на днешните потребности на учениците и изискванията на съвремието. А това значи – ревизиране на учебното съдържание и използваните методи. Във фокуса на учебния процес трябва да бъдат поставени развитието на функционална грамотност, критично мислене, практически умения и социално-емоционални компетенции. Образованието трябва да формира у децата здравна култура, дигитално-медийна грамотност, гражданско съзнание.
Необходимо е още системно въвеждане на механизми за подкрепа на учениците и учителите, както и за устойчиво разпространение на добри педагогически практики.
2. Социално-емоционално учене (СЕУ) и психично здраве
В Асоциация Родители вярваме, че качественото образование е невъзможно без грижа за социално-емоционалното развитие на децата. СЕУ трябва да бъде интегрална част от учебния процес, а не спорадични периферни инициативи. Това означава: развитие на умения за сътрудничество, емпатия, саморегулация и разрешаване на конфликти; системна подкрепа чрез училищни психолози, ресурсни учители и социални работници; програми за превенция на стреса, тревожността и насилието в училище.
3. Развитие на дигитално-медийна грамотност
Училището трябва да е безопасна и здравословна среда, но само забраните на телефоните не гарантира това за децата…
В свят, доминиран от технологиите и информацията, дигитално-медийната грамотност е основно умение за 21. век. Училището трябва да дава на учениците знания как да използват безопасно и отговорно дигиталните платформи, как да разпознават фалшивите новини и манипулативното съдържание, как да създават и споделят съдържание по етичен и критичен начин.
4. Грижа за учителите
Образованието е толкова силно, колкото са силни учителите му... За да имаме добра образователна система, се нуждаем от ново поколение учители – добре подготвени, ентусиазирани и ценени. Това изисква целеви програми за привличане на млади специалисти, ясни механизми за професионално развитие, стажове и наставничество, кампании за утвърждаване на учителската професия като престижна и социално значима.
Настоящите учители също се нуждаят от подкрепа и продължаваща квалификация, от по-малко административни тежести и повече време за работа с децата.
5. Родителите са важна част от училището
Учениците имат най-голям шанс за успех, когато училище и семейство работят заедно. Родителите не са "странични наблюдатели“, а активни партньори. Затова е важно да бъдат създадени механизми за редовен и прозрачен диалог между учители и родители и за насърчаване на родителското участие в училищните политики и общностни инициативи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
12:34 / 07.09.2025
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
09:15 / 07.09.2025
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
17:44 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: