© Нито едно правителство до момента не си е позволявало такъв рекет и удар върху българските граждани. Това заяви относно Бюджет 2026 лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев по време на пресконференция на партията.



"Ако погледнете планираните приходи за Бюджет 2026, те са 51.4 млрд. евро или 20% по-високо от това, което реално ще бъде събрано тази година", отбеляза той.



С изказването на Василев, че всичко това е било предсказумо е съгласен и Николай Денков.



"Това, което ще се случи е да се оттеглят инвеститорите от страната ни. Има обща бизнес среда и с този бюджет правителството искат да изгонят бизнеса от България", заяви той.



"Вече трети ден от както е публикуван проектобюджета има абсолютно мълчание от Министерството на финансите. Безпрецедентно е министър и цялата министерство да не излязат да защитят или най-малкото да обяснят това, което са произвели", категоричен е Василев.



