Асен Василев, предаде репортер на "Фокус".
"Борисов, чуваме ли се? Оставката е факт", каза Василев, подчертавайки, че гражданите вече са я взели.
"Единственото съобщение към Борисов, Пеевски, Слави и към Зафиров е идете си мирно и да отидем на честни избори, защото чухте хората преди малко", обясни той, повтаряйки: "Идете си с мир и дайте оставката на това корумпирано правителство".
Според Василев никой не може да управлява България напук на българските граждани.
Голям Ботев
на 10.12.2025 г.
Асене, и този път хубаво си опичайте акъла, защото Трети път Няма да има!! Първия ви опит завърши трагично, дано и сега не стане така!
