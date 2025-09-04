Асен Василев за визитата на Зафиров: Такива действия подкопават доверието в България, пречат й да стане богата

© Такива действия подкопават доверието в нашата държава и й перчат да стане богата. Това каза Асен Василев от ПП пред журналисти по отношение на посещението на Атанас Зафиров в Китай, предаде репортер на "Фокус".



"От изявленията днес от премиера и Борисов стана ясно, че няма да вземат мерки относно посещението на Зафиров в Китай. България е в ЕС и НАТО, има ясни съюзници и не може да прави действия, които не са съгласувани с българския национален интерес и със съюзниците ни", каза още той.



"Ако влезем в "Брикс", за който толкова много се говори, ще бъдем най-богата държава там. Това ли искаме? Там, където е Русия и средната пенсия е 240 долара, или искаме да вървим по пътя, който ще ни направи богата държава", пита той.



Какво очакват от правителството?



"Искаме да разберем, това официална делегация ли е, участвало ли е българското посолство в организирането на тази визита, знаел ли е премиерът Желязков и Борисов, който днес каза, че също е бил поканен?", категоричен е Асен Василев.



Василев уточни, че той самия не е получил такава покана. Той отново потвърди позицията на ПП-ДБ, че искат оставката на Зафиров.



По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, заяви в коларите на парламента, че Зафиров е бил там като лидер на партия, а той самият не знае Китай да е обявен за вражеска държава.