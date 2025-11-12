Асен Василев, предаде репортер на "Фокус".
"Крайно време е да спре политизирането на въпроса и да спрат непохватните и силно хаотични действия по тази тема, трябва да се стигне до съгласие за бюджета, който да не натоварва бизнеса и гражданите с допълнителни данъци и осигуровки", каза Василев и посочи каква е целта на тази комисия:
"Целта на комисия е да се чуе мнението на бизнеса и синдикатите- какво те предлагат, да се чуе политическите сили с кои промени са съгласни и с кои не, както би трябвало да изглежда един нормален диалог. Крайно време е да се въведе ред", каза Василев.
Председателят на "Продължаваме Промяната'' заяви, че политическата нестабилност последно време не е някаква изненада, но такъв счупен диалог досега не е имало.
"Те не могат да съберат синдикати и работодатели на една маса, крият се цяла седмица. Нито веднъж нито финансовият министър, но министър-председателят не излезе да защити бюджета си", допълни той.
Относно темата с особен управител в "Лукойл“, Василев заяви, че най-подходящо би било тази роля да се поеме от юридическо лице.
"Голяма международна компания с опит в управлението на подобен тип бизнес. Като алтернатива може да се избере бивш или настоящ служител от такъв мащабен енергиен холдинг, тъй като това е много синтетичен бизнес, изискващ сериозни познания и опит", каза той.
На въпрос дали за поста може да бъде предложен Валентин Златев, Василев отговори кратко:
"Нека сме сериозни.“ Асен Василев подчерта, че приоритетът трябва да бъде гарантиране на непрекъснатите доставки на горива, а въпросът за собствеността на рафинерията е второстепенен.
