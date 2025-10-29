Асен Василев за бюджетите на НЗОК и НОИ: Няма една стотинка за младите лекари, бръкнаха и в джоба на хората на минимална заплата! 

© Булфото Изтекоха бюджетите на НЗОК и НОИ, които са мека казано скандални. Силно се надявам това да бъде някаква лоша шега от страна на управляващите и да не се окаже истина, само, че това разпратено до малката тристранка.



Това каза бившият финансов министър и настоящ депутат от "Продължаваме Промяната" Асен Василев по отношение на проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Националният осигурителен институт, предаде репортер на "Фокус".



"Първо както казах още вчера няма една дума, една стотинка за младите лекари. Има близо един милиард допълнителни приходи и няма една стотинка за младите лекари, въпреки заявките на управляващите от вчера", каза Василев.



"Фокус" припомня, че вчера народните представители отхвърли на второ четене законопроектите за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. От управляващото мнозинство предложиха и трите внесени проекта да бъдат отхвърлени, тъй като коалиционният Съвет за съвместно управление е взел решение исканията да бъдат удовлетворени през бюджета на НЗОК за следващата година.



Василев очерта още два проблема:



"Второто нещо, което виждаме е, че са бръкнали в джоба на хората на минимална работна заплата. Всеки месец от тези хора ще взимат по 30 лева- до там са го докарали и да не спазят закона за определянето на минималната работна заплата. След това са бръкнали в джоба на всички работещи и фирми- 600 лева допълнителни осигуровки за пенсия, срещу което получавате това, което е записано в закона- швейцарското правило".



По думите му, ако не се заделят 4 млн. лв. за ББР - пари ще има.