Асен Василев пред водещият испански вестник "Ел Паис“ в статия посветена на въвеждането на еврото в България.
Василев посочва и предимствата на еврото: "С еврото се постигат по-ниски лихвени проценти, по-малък инвестиционен риск; от транзакционни разходи ще спестяваме около един милиард евро годишно, тъй като 60% от износа и вноса ни са с еврозоната“.
Един от ефектите, които действително се засилиха покрай смяната на валутата, е по-голямата видимост на сивите пари. "Ако се погледне количеството кеш в обращение, левовите банкноти и монети са намалели за една година със 7,5 млрд. евро, а между Коледа и Нова година над 500 млн. евро са влезли в банковата система“, заявява бившият финансов министър.
Имотният пазар също е поел значителна част от тези неофициални средства. "Жилищата поскъпнаха с 50%, тъй като много хора смятаха, че това е моментът да купят, преди цените да скочат с еврото, така че по този канал премина основната част от тези пари, а останалите – в банковата система“, заключава Василев.
