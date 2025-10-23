ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Василев: За да намерим 200 млн. лв. за младите лекари и медицинските сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички българи
Това каза Асен Василев председателят на "Продължаваме Промяната" по темата със санкциите срещу "Лукойл" и допълни:
"Имаше подготвени договори да влязат чужди екипи в рафинерията, да се назначи специален управител, ако е необходимо, за да се осигури, че няма да има прекъсване на производството и подаването към мрежата бензиностанции в страната на бензин, дизел и всички горива", предаде репортер "Фокус".
По-рано през деня коалиционните партньори на ПП- "Демократична България" изразиха опасенията, че може да се стигне до продажба на "Лукойл“ и да попадне в "хора на Пеевски". По тези притеснения Василев обясни:
"Мисля, че "Лукойл“ е прекалено голяма хапка за Пеевски. Това е сделка, която е с международен аспект и мащаб, който е много над местните боричкания и местните далавераджии“.
"Ако "Лукойл“ спре да работи, това ще доведе до прекъсване на подаването на горива към страната. Нямаме достатъчен капацитет за внос, така че няма как да се покрие цялата необходимост в страната. След смяната на г-н Ницов трябва да питате текущия кабинет къде им е планът, имат ли такъв и дали и кога ще го задействат“, добави още Асен Василев.
Той повдигна темата и за младите лекари:
""Прави се артилерийска подготовка да се каже – за да намерим 200 млн. за младите лекари и медицинските сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички граждани и фирми. Допълнително ще са 200 млн. за лекарите, а 1,800 млрд. - познайте за кого“.
"Съгласно действуващата нормативна уредба, де факто Министерството на финансите казва, че те разчети нямат и няма да правят нищо за увеличеното на младите лекари в проектозакона за Здравната каса. Тоест тези хора бяха излъгани. Пет месеца правителството тупа топката и накрая ги излъга в прав текст, гледайки ги в очите. Това според нас е абсолютно недопустимо“, каза Василев и допълни, че от ПП-ДБ започват да събират подписи за извънредно заседание на НС.
