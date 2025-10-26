Новини
Асен Василев: Възможно е повишение на цените на горивата за месец-два
Автор: Лора Димитрова 20:48Коментари (0)43
©
Видяхме, че след налагането на санкции на "Роснефт“ и "Лукойл“ цената на петрола на световните борси се вдигна. ОПЕК дадоха заявка, че те ще компенсират, но така или иначе при всяко такова разместване на пазарите има поне за около месец – два повишение, докато се наместят нещата по новия начин. Специално в България по- притеснителното е да се подсигури непрекъсваемост на доставките. Това каза пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в Сливен, предаде репоретер на "Фокус".

"Доколкото разбирам в момента върви проверка колко горива реално има в страната. 2023 г. отново имаше сътресения около "Лукойл“. Тогава бяхме назначили като представител на държавата в "Лукойл“ г-н Ницов, който с екип от Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката бяха подготвили да влязат експерти от чужбина, да се подготвят договори за доставка, които не са руски петрол, за да се осигури непрекъсваемост на работата на рафинерията и подаването на горива към всички бензиностанции в страната. В момента виждаме, че Ниш в Сърбия спира производство. Знаем, че имаме време до 21 ноември да се уреди цялата ситуация около "Луколой“ и освен ако не се случи продажба на неруски собственици и на рафинерията, и на бензиностанциите, и на складовата база, това може да постави под сериозен риск осигуряването на горива. Правителството трябва да има план", коментира още Василев.

Бюджет 2026

"3% дефицит би бил възможен, ако управляват решат да не пълнят касичките, както ги пълнят тази година. Последните 3-4 години стана абсолютно ясно, че и доходите могат да се увеличават по-бързо от инфлацията, и хората да не обедняват.

Бюджетът не е бакалски сметки и очаквания. Когато се видят конкретните заложени стойности, вече ще можем детайлно да коментираме. Знаете каква изненада ни сервираха с миналия бюджет при увеличението на заплатите в силовия сектор, където се заделиха над 1,5 млрд. лв., а нямаме 200 млн. лв. за увеличаване на заплатите на младите лекари, сестри и всички здравни специалисти.

Във вторник ще има извънредно заседание на парламента, където да се обсъди въпроса за заплащането на младите медици. Ако бъдат приети исканията, те ще трябва да залегнат в бюджета, който правителството внася. Ако не бъдат приети – бюджетът се изготвя на база текущо законодателство и ще трябва да се търсят някакви текущи решения на база първо и второ четене", заяви депутатът.

Данък "Смет"

"Над 10 г. се отлага всяка година да се мине към принципа "замърсителят плаща“. По мое време се подготвиха наредбите това как да стане, като там има няколко варианта. Първият начин е на база регистрирани по настоящ адрес хора. Вторият начин – с торбички да смет, което в България трудно би проработило. Там дадохме възможност косвено определяне на броя хора, които живеят в един имот", обясни Василев.

