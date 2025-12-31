Асен Василев в новогодишно видеообръщение във Facebook.
"Изпълнихме завета на Левски да сме равни на другите европейски народи - поне на книга. За да станем наистина равни обаче имаме нужда да свършим доста работа. Качествено и достъпно здравеопазване и образование за всички български граждани, независимо къде живеят и независимо колко пари имат техните семейства. Това е новата богата, справедлива и европейска България, която трябва заедно да изградим", каза той.
"Най-хубавото на 2025 година е, че българското общество каза "Стига". Първата голяма задача за 2026-та година е да направим честни и свободни избори. Избори без страх", подчерта Василев.
Преди да честити Новата година, председателят на ПП заяви: "Всичко е невъзможно, докато не го направим заедно!".
