Правилното е бюджетът да бъде изтеглен, да се направи тригодишната прогноза и да се внесе изцяло нова макрорамка. Тя да се обсъди в тристранния съвет и бюджета да влезе тук. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента.Василев подчерта, че бюджетът може да бъде приет и преди Нова година, ако бъде изтеглен днес."Виждали сме, че бюджет може да бъде приет за 4 седмици, ако се изтегли днес, другата седмица ще влезе за разглеждане. Може да бъде приет и преди Нова година. Ще работим между Коледа и Нова Година, няма проблем, както работят и българските граждани", обясни той.Според него ако не бъде изтеглен бюджетът, протестите ще продължат.