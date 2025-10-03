Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
Автор: Емануела Вилизарова 12:02Коментари (0)64
© Булфото
В момента Борислав Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата. Това каза Асен Василев пред журналисти днес в кулоарите на пармалента, предаде репортер на "Фокус".

"България е без главен прокурор, което означава, че в момента прокурорите не могат да си получават заплатите. Всяко нареждане зa заплати, което е подписал Сарафов след 21 юли е незаконно", каза още Василев, позовавайки се на информация от съда.

В тази връзка депутатът уточни още, че са подадени сигнали към СГП, Агенция "Държавна финансова инспекция" и прокурора, разследващ Сарафов.

Той обясни, че заплатите от 21 юли насам са раздадени без правомощия, което определи като престъпление.

Още по темата: общо новини по темата: 1118
01.10.2025 Росен Желязков: Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг
30.09.2025 Жечо Станков: Добивът на въглища може да се увеличи поне с 20%
30.09.2025 Силви Кирилов: Уважението към лекаря е уважение към живота
27.09.2025 Започва изплащането на компенсациите за измръзналите череши, вишни и кайсии
27.09.2025 Томислав Дончев: Омразата се превърна в основна съединителна тъкан на българското общество.
27.09.2025 Бойко Борисов: Пускам министрите на мероприятията на Радев, но те не искат да ходят
предишна страница [ 1/187 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
13:10 / 01.10.2025
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
11:28 / 01.10.2025
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
18:17 / 01.10.2025
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
06:35 / 01.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Закупуване на самолети F-16
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Бури и градушки 2025 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: