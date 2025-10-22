© Булфото Днес целият Европарламент, всички евродепутати ще обсъждат върховенството на правото в България. И тука не става въпрос само за казуса с кмета на Варна Благомир Коцев, ами и за това, че България има главен прокурор, който от юли месец е абсолютно незаконен и това го казват няколко състава на съдилищата в България.



Това заяви в кулоари председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, предаде репортер на "Фокус".







Василев подчерта, че ситуацията е тежка и това изслушване може да доведе до много по-сериозни последици за страната ни от това да се спрат милионите от вторто плащане по ПВУ.



"Има отказ на управляващото мнозинство страната ни да има нов истински главен прокурор, а не узурпатор", каза депутатът.



По темата за Бюджет 2026 година, той заяви:



"Силно притеснително е, че се чува, че тепърва се обсъждат параметрите на Бюджет 2026, защото той трябва да бъде внесен в следващата седмица в НС по закон".



"Това е мимикрия, опит да се прикрие импотентността на ГЕРБ", така коментира председателят на ПП предложението на ГЕРБ и ИТН председателят на парламента да се избира по ротационен принцип.



