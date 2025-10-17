© Булфото Пет месеца управляващите се крият по храстите, за да не отговорят на младите медици и медицински сестри.



Това заяви председателят на "Продължавам Промяната" Асен Василев по темата с младите лекари, които няколко поредни дни излизат на протест за по-високи заплати.



"С пълен цинизъм се отнасят към техните искания. Ние ще продължим да събираме подписи и да искаме извънредна комисия, за да може да се разгледа на второ четене законопроектът преди 31 октомври, когато трябва да бъде внесен бюджета", каза още Василев.



По информация на Василев към момента е, че има изготвен бюджет на НЗОК на база текущо законодателство - без увеличенията за лекарите и сестрите.



"Тактиката на управляващите е да тупат топката до 31 октомври и да кажат, че за тях средства няма да има", завърши той.



От своя страна депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов заяви:



"Цинизмът на управляващите към медицинските специалисти продължава за поредна седмица. Видяхме тази седмица имаха протести в София, Пловдив, Хайделберг и други градове в ЕС. Междувременно, докато те протестират и никой не им обръща внимание, управляващата коалиция се зае да си разпределя властта. Това управление е основано единствено на консумация. Това, че нещо се прави за хората, е пълна илюзия".



Той допълни, че от ПП-ДБ са поискали да се свика комисия по здравеопазване, на която да се разгледа Закона за заплатите на лекари и сестри.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.