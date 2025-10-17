ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Асен Василев: Управляващите се крият по храстите, за да не отговорят на младите медици
Това заяви председателят на "Продължавам Промяната" Асен Василев по темата с младите лекари, които няколко поредни дни излизат на протест за по-високи заплати.
"С пълен цинизъм се отнасят към техните искания. Ние ще продължим да събираме подписи и да искаме извънредна комисия, за да може да се разгледа на второ четене законопроектът преди 31 октомври, когато трябва да бъде внесен бюджета", каза още Василев.
По информация на Василев към момента е, че има изготвен бюджет на НЗОК на база текущо законодателство - без увеличенията за лекарите и сестрите.
"Тактиката на управляващите е да тупат топката до 31 октомври и да кажат, че за тях средства няма да има", завърши той.
От своя страна депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов заяви:
"Цинизмът на управляващите към медицинските специалисти продължава за поредна седмица. Видяхме тази седмица имаха протести в София, Пловдив, Хайделберг и други градове в ЕС. Междувременно, докато те протестират и никой не им обръща внимание, управляващата коалиция се зае да си разпределя властта. Това управление е основано единствено на консумация. Това, че нещо се прави за хората, е пълна илюзия".
Той допълни, че от ПП-ДБ са поискали да се свика комисия по здравеопазване, на която да се разгледа Закона за заплатите на лекари и сестри.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 83
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промени в движението в участък от АМ "Струма" през следващите нощи
18:03 / 15.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: