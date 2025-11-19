Асен Василев, след като народните представители приеха Бюджет 2026 да влезе за разглеждане в пленарна зала още в петък, а бюджетите на НЗОК и ДОО - утре, предаде репортер на "Фокус".
"Вчера на Бюджетна комисия нито един депутат от ГЕРБ не защити бюджета. ГЕРБ са в ролята на данъчни на Делян Пеевски, а не на дясна партия. Абсолютно скандално и пагубно ще е, ако този бюджет бъде приет в този му вид. Това може да бъде предотвратено - спират се парите за касичките и бухалките и така не се вдигат данъците и осигуровките'', каза още Асен Василев.
Депутатът алармира, че е имало "тайна закуска в Банкя" в присъствието на Валентин Златев, Румен Спецов и Бойко Борисов и попита:
"Валентин Златев ли ще управлява "Лукойл"?"
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.