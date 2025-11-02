Асен Василев: Ще има поправки. Ако "Лукойл" спре, българите ще обеднеят

© "Ние не сме видели бюджета", това каза лидерът ПП Асен Василев в ефира на NOVA.



"Заплатата, заложена в бюджета, ще бъде 620 евро, а не 605. Това ще наложи да се преправя новия проектобюджет", каза още бившият финансов министър.



Той също обяви, че капиталовата програма в бюджета е 15 милиарда лева, което е два пъти повече от 2024 г.



"Ако "Лукойл" спре на 21 ноември, това ще бъде силен удар по България. Ние още по време на кабинета "Денков" съставихме план. Сегашното правителство няма такъв план", добави Василев.



"Държавата няма да фалира, но ще има обедняване на населението, ако "Лукойл" спре", каза още той.