Асен Василев в ефира на NOVA.
"На голям екран пред Министерския съвет ще се предава на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси. Очакваме протестът да е доста голям, немалкачаст от бизнеса го подкрепи. Той е неполитически, всеки, който не иска да му бръкнат в джоба с 600 лева, за да се напълнят касичките на властта, може да се присъедини. Това ще е израз на мисленето на бизнеса и гражданите за новия бюджет", допълни Василев.
Припомняме, че на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала. Той е първият за страната ни в евро. "За" гласуваха 131 депутати - от партиите в правителството, "ДПС-Ново начало" и четирима независими. Против бяха 87 - от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС и МЕЧ. Депутатите от "Величие" не бяха в залата.
По думите му не бива да се вдигат налозите, нито осигуровките, а същевременно да отпаднат част от разходите. "Нашият протест няма нищо общо с еврото, целта е управляващите да чуят исканията на гражданите. ЕК предупреди, че не вярва, че бюджетният дефицит ще бъде 3%, както е заложен. Тоест финансовото министерство лъже. Ако наистина прогнозите се сбъднат, влизаме в свръхдефицит, дори да е 3,1%. Това значи ограничение на разходите за 2027 г., за да се вмъкнем в трипроцентната дефицитна рамка", посочи лидерът на ПП.
Според него досега държавата никога не е харчила повече от 40% от произведеното. "През 2025 г. за пръв път от Жан Виденов насам, бяха похарчени 43%, заложени са 45, а желанието на властта достига до 55. Вдигането на осигуровките и данък дивидент е само първата стъпка. Догодина ни чака прогресивен данък, зачеркват плоския и всички започват да плащат 20-30%", прогнозира Асен Василев.
Чопър
преди 16 мин.
Какъв бюджет при Виденов бе пе*ал. Нито една цифра не видя свят в онзи бюджет ,малоумник. Щото бюджета го прави онзи другия финансов кретен Гечев. Ходи питай него.
Аре бежи
преди 1 ч. и 7 мин.
Блокирай, Кокорко! България докара до там, че да разчита на п.едал да я оправи! Трагедия!
