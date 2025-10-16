ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Василев: Правосъдието в България се държи като трите маймунки
Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на излизане от Софийският апелативен съд, където се гледа мярката на кмета на Варна.
Съдът решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев.
В началото на съдебното заседание защитата на Коцев Ина Лулчева поиска съдът да разпита председателя на "Продължаваме Промяната" Асен Василев по съществото на обвинението.
Лулчева каза, че Василев е подал молба да бъде изслушан пред антикорупционната комисия (КПК), но му е било отказано. Съдът не уважи искането.
Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна“, каза Василев.
На излизане от съдебната зала депутатът заяви:
"Току-що съдът отказа да ме разпита, за да стои делото в София, където могат да се нагласят състави, а не във Варна - където му е мястото. Свидетели сме, че и съдът, и прокуратурата, и КПК са в ролата на трите маймунки – не чух, не видях, не разбрах. Дойдох днес в залата, за да им кажа, че нямам нищо общо с тази крадла и всичко, което тя казва, е абсолютно невярно, за да може делото да отиде във Варна и да се гледа от варненския съд и прокуратура, а не от нагласени състави и прокурори".
