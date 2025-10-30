ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Василев: Правителството трябва да има резервен план как ще се осигурява суров петрол
"Фокус" припомня, че руската енергийна група "Лукойл" обяви, че е приела оферта от мултинационалната компания за търговия със суровини "Гънвор" за покупката на "Лукойл Интернешънъл", контролираща чуждестранните активи на петролния гигант по данни на Reuters.
Според Василев е важно да се прецени дали на тази компания изобщо ще бъде разрешено да купи рафинерията.
"Правителството трябва да има резервен план как ще се осигурява суров петрол, как ще се извършват финансовите операции и дали ще бъде назначен специален управител в компанията", каза той.
