"След като не чуха опозицията, след като не чуха експертите, след като не чуха бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен", заяви пред журналисти лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев относно новината за оттеглянето на проектобюджета, която по-рано обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
.
По думите на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев
е важно след като е изтеглен бюджетът, да бъдат приети реформите.
"Нашите предложения - пакетът от десни мерки, да бъдат махнати всички ограничения към бизнеса", каза още Мирчев.
