Преди малко видяхте, че управляващите искаха, ама нямаха желание- гласуваха "против" и "въздържал се" майките през втората година от майчинството да получават 100% от средствата. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев. От ПП-ДБ предложиха в зала да се гласува на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който бе отхвърлен, предаде репортер на "Фокус".



"Фокус" припомня, че управляващите са заложили в параметрите на бюджета през втората година на майките да им се изплаща 75% от средствата.



"Това е един от редките случаи, който е добре и за бюджета, защото работейки, майките внасят повече осигуровки, от колкото се изплащат, добре е за самите семейства и за работодателите, защото майките се връщат по-рано на работа. Управляващите не мислят за българските граждани- ГЕРБ и БСП обясняваха, че това е тяхно предложение от 2016, а днес го отхвърлиха", каза още Асен Василев.



"Фокус" припомня, че по-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че по темата за санкциите по "Магнитски" наложени на Делян Пеевски и на бившия финансов министър Владислав Горанов са говорили многократно в кабинета му с Кирил Петков, Асен Василев, а особено с Христо Иванов по санкциите на Делян Пеевски как да паднат, като Иванов и Василев съдействали "с всички средства". Асен Василев определи това като лъжа.



"Единственото, което аз съм правил, свързано със санкциите по "Магнитски", когато те бяха наложени през 2021 като служебен министър предложих едно решение на Министерски съвет, с което санкциите бяха разширени", каза той и допълни:



"Абсолютно справедливи са санкциите. България е единствената страна, в която санкционирани лица не са разследвани и осъдени".



