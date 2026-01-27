Румен Радев", заяви пред журналисти председателят на ПП Асен Василев.
По думите ми коалицията им е единна и ако иска Радев, може да ги подкрепи.
Той посочи, че с "Демократична България" водят разговори за това в каква България искат да живеят. "Влязохме в Шенген и еврозоната и сега говорим за това в каква страна и каква Европа искаме да живеем. Искаме да сме в силна България и силна Европа с единна армия, която да може да се защити", допълни Василев.
На въпрос за раздор в редиците на ПП, Василев отговори. "Драма и интрига няма. Кирил Петков ясно заяви, че излиза от политиката, когато напусна поста на председател на партията. Той си държи на думата. Лена Бориславова пък сама пожела да не е в листата за изборите. Няма никой, който под някаква форма да е избутван от партията", категоричен е той.
И уточни, че отдавна националният съвет на ПП е взел решение Даниел Лорер и Явор Божанков да не присъстват в избирателните листи, тъй като с техните гласове подсигурили кабинета "Желязков".
