Бойко Борисов, че щели да чакат първи януари да влезе България в еврозоната и чак тогава да подадат оставка. Миналата година той ни обясняваше, че ако няма редовно правителството, няма да влезе в сухопътния шенген- влязохме. И в еврозоната ще влезем даже и правителството да е подало оставка - или казано просто- и без петел ще съмне. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".
Василев призова управляващото мнозинство да подаде оставка, защото "никой не ги иска в България" и коментира вчерашните протести, организирани от "ДПС-Ново Начало" в подкрепа на правителството.
"Видяхме вчера една много жалка имитация на протести вчера с цел да раздели България на етническа основа, но не стана", каза той.
По думите му този бюджет отлага, а не поправя безобразията, които бяха заложени в първия бюджет.
"Има и едно ново безобразие. В цялата страна протестират медицинските сестри, защото в този бюджет не са предвидени средствата за тях. Надявам се да не бъдат излъгани за девети път", заяви Василев.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.