Тази сутрин разбрах, че Бойко Борисов, че щели да чакат първи януари да влезе България в еврозоната и чак тогава да подадат оставка. Миналата година той ни обясняваше, че ако няма редовно правителството, няма да влезе в сухопътния шенген- влязохме. И в еврозоната ще влезем даже и правителството да е подало оставка - или казано просто- и без петел ще съмне. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус". 

Василев призова управляващото мнозинство да подаде оставка, защото "никой не ги иска в България" и коментира вчерашните протести, организирани от "ДПС-Ново Начало" в подкрепа на правителството. 

"Видяхме вчера една много жалка имитация на протести вчера с цел да раздели България на етническа основа, но не стана", каза той. 

По думите му този бюджет отлага, а не поправя безобразията, които бяха заложени в първия бюджет. 

"Има и едно ново безобразие. В цялата страна протестират медицинските сестри, защото в този бюджет не са предвидени средствата за тях. Надявам се да не бъдат излъгани за девети път", заяви Василев.