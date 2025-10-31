© Явно, след като Борисов е достигнал пенсионна възраст и е разбрал, че трябва да се вдигат пенсиите, да се спазва законът и швейцарското правило. Така председателят на ПП Асен Василев коментира параметрите на Бюджет 2026, които по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов засегна, предаде репортер на "Фокус".



"Но си е научил урока само наполовина. Втората половина от лошите бюджети на Асен Василев е да не се вдигат данъците и осигуровките - това е абсолютно задължително, ако искаме бизнесът на върви", каза бившият финансов министър.



Василев подчерта, че това е разликата между лява и центриска политика.



"Аз разбирам, че е по-лесно да бръкнеш в джоба на всеки български гражданин, но смятам, че е по-добре да се спрат парите към касичките и бизнесите, които захранват властта и корупцията".



Василев обясни, че това са били параметрите на бюджетите от 2021-ва до 2024-та година.



"Данъците не се вдигнаха, имаше достатъчно пари за пенсии и заплати, но нямаше за прасета-касички", каза той.



По темата за предложението на ГЕРБ за сектора на горивата да се ограничи износът на дизел и авиационно гориво от страната, Василев коментира:



"Тази мярка е разумна при определени условия, които не знаем дали съществуват, тъй като беше внеса в много спешен порядък".



