ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и започна да се грижи за пенсионерите
"Но си е научил урока само наполовина. Втората половина от лошите бюджети на Асен Василев е да не се вдигат данъците и осигуровките - това е абсолютно задължително, ако искаме бизнесът на върви", каза бившият финансов министър.
Василев подчерта, че това е разликата между лява и центриска политика.
"Аз разбирам, че е по-лесно да бръкнеш в джоба на всеки български гражданин, но смятам, че е по-добре да се спрат парите към касичките и бизнесите, които захранват властта и корупцията".
Василев обясни, че това са били параметрите на бюджетите от 2021-ва до 2024-та година.
"Данъците не се вдигнаха, имаше достатъчно пари за пенсии и заплати, но нямаше за прасета-касички", каза той.
По темата за предложението на ГЕРБ за сектора на горивата да се ограничи износът на дизел и авиационно гориво от страната, Василев коментира:
"Тази мярка е разумна при определени условия, които не знаем дали съществуват, тъй като беше внеса в много спешен порядък".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 127
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: