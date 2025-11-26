Сподели close
Току-що всички български граждани бяха ударени с увеличение на осигуровките за пенсии и двойно увеличение на осигурителния доход. И ако това мине в зала, всеки гражданин ще трябва да даде по 600 лева в касичката на властта. Това каза минети след края на Комисията по бюджет и финанси лидерът на ПП Асен Василев

"Не беше прието, частните боници да се правят търгове и тази касичка остава", добави той по отношение на бюджета на НЗОК.

"Борбата продължава и утре с големия бюджет, а сега излизаме на протест", заяви Василев.

"Фокус" припомня, че протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта".