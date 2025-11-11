ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Асенов успокои: Имаме достатъчно горива
Запасите са на територията на страната – в бази на агенцията и в големи лицензирани складове. В чужбина – по закон част от резервите на компаниите се държат и навън: Италия, Нидерландия, Унгария, Словакия, Гърция, Румъния, добави той.
Асенов обясни, че при нужда тези количества могат да пристигнат в България между 7 и 45 дни. Около 50% от запасите на компаниите са у нас, което дава буфер, докато дойдат тези отвън.
Около 80% от задължителните фирмени запаси се падат на "Лукойл“. Асенов увери, че и след влизането на санкциите комуникацията и достъпът до задължителните количества ще се запазят.
Контролът е изцяло физически – екипи измерват количества и проверяват качеството (включително октаново число и налягане на парите). Това се прави ежемесечно, каза пред bTV председателят на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси“.
"Дупката“ от 2% и кои не спазват правилата
Според него три компании не изпълняват задълженията си – едната е "Инсоил“. Делата срещу тях се печелят, но до влизане в сила годишният период вече е изтекъл и санкциите не действат обратно, което оставя законов вакуум.
"3 са фирмите, които не си изпълняват задълженията. Точната цифра на количеството не мога да ви кажа. Около 5 дена. Затова казваме 98% изпълнение, защото тези фирми не извършват доставки и не съхраняват съответно количеството. Държавата си търси тези 2% само единствено по съдебен път. Няма друга възможност да се защитим. Едната ирма я знам със сигурност, става дума за "Инсаоил“. Това, което е официално изявено пред нас, е, че нямат възможност да го съхраняват това гориво. Ние от години печелим делата“, каза той.
Колко дни имаме като готов продукт?
"Бензин – около 35 дни, дизел – над 50 дни. Част от запасите са в нефт, който при нужда се преработва. Компаниите често заместват задължения в газ/бензин с дизел заради по-лесното съхранение. Рафинерията няма да спре. Ако намали капацитета, има варианти — преработка в по-малки рафинерии у нас и на ишлеме в чужбина“, каза още Асенов.
Как ще се пуска резервът и на каква цена?
При криза горивата от резерва ще могат да се дават без биокомпонент, за да стигнат по-бързо до пазара (законопроектът е минал на първо четене). Цената за крайния потребител ще е като пазарната, за да не се създават шокове и спекула, каза още Асенов.
