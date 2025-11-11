Новини
Асен Асенов успокои: Имаме достатъчно горива
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:46Коментари (0)62
© Фокус
България разполага с "достатъчни количества горива“ и към днешна дата 90-дневните запаси са осигурени на около 98%. Това заяви Асен Асенов, председател на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси“.

Запасите са на територията на страната – в бази на агенцията и в големи лицензирани складове. В чужбина – по закон част от резервите на компаниите се държат и навън: Италия, Нидерландия, Унгария, Словакия, Гърция, Румъния, добави той.

Асенов обясни, че при нужда тези количества могат да пристигнат в България между 7 и 45 дни. Около 50% от запасите на компаниите са у нас, което дава буфер, докато дойдат тези отвън.

Около 80% от задължителните фирмени запаси се падат на "Лукойл“. Асенов увери, че и след влизането на санкциите комуникацията и достъпът до задължителните количества ще се запазят.

Контролът е изцяло физически – екипи измерват количества и проверяват качеството (включително октаново число и налягане на парите). Това се прави ежемесечно, каза пред bTV председателят на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси“.

"Дупката“ от 2% и кои не спазват правилата

Според него три компании не изпълняват задълженията си – едната е "Инсоил“. Делата срещу тях се печелят, но до влизане в сила годишният период вече е изтекъл и санкциите не действат обратно, което оставя законов вакуум.

"3 са фирмите, които не си изпълняват задълженията. Точната цифра на количеството не мога да ви кажа. Около 5 дена. Затова казваме 98% изпълнение, защото тези фирми не извършват доставки и не съхраняват съответно количеството. Държавата си търси тези 2% само единствено по съдебен път. Няма друга възможност да се защитим. Едната ирма я знам със сигурност, става дума за "Инсаоил“. Това, което е официално изявено пред нас, е, че нямат възможност да го съхраняват това гориво. Ние от години печелим делата“, каза той.

Колко дни имаме като готов продукт?

"Бензин – около 35 дни, дизел – над 50 дни. Част от запасите са в нефт, който при нужда се преработва. Компаниите често заместват задължения в газ/бензин с дизел заради по-лесното съхранение. Рафинерията няма да спре. Ако намали капацитета, има варианти — преработка в по-малки рафинерии у нас и на ишлеме в чужбина“, каза още Асенов.

Как ще се пуска резервът и на каква цена?

При криза горивата от резерва ще могат да се дават без биокомпонент, за да стигнат по-бързо до пазара (законопроектът е минал на първо четене). Цената за крайния потребител ще е като пазарната, за да не се създават шокове и спекула, каза още Асенов.

Инна три пъти е извадила късмет, според директора на МБАЛ – Благоевград д-р Димитър Димитров
Инна три пъти е извадила късмет, според директора на МБАЛ – Благоевград д-р Димитър Димитров
12:05 / 10.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
17:55 / 09.11.2025
Клон на дърво падна в близост до заведение в Благоевград
Клон на дърво падна в близост до заведение в Благоевград
13:03 / 10.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:16 / 09.11.2025
Временно ограничение на движението в тунел "Дупница"
Временно ограничение на движението в тунел "Дупница"
09:11 / 09.11.2025
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
11:16 / 09.11.2025
