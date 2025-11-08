Асен Асенов: Ще получим количествата гориво, които се намират на територията на Унгария и Словения

© Проверката завърши без да се констатират каквито и да е било отклонения от търсените количества. Ние такива проверки правим регулярно. Проверени бяха физически абсолютно всички количества, съвместно с колегите от агенция "Митници". На територията на страната са всички количества, които са закупени с пари от бюджета. Това са запасите за 30 дни. Отделно за останалите 60 дни над 50% от количествата също са на територията на страната. Запасите, които са извън страната, също са налични. Така Асен Асенов председател на Държавният резерв коментира какви са наличните количества запаси от горива у нас.



Асенов обясни, че е трудно да се прецени каква е точната цифра количество гориво.



"Трудно е да се даде някаква точна цифра, защото трябва да се има предвид, че това са бензин, дизелово гориво, котелно гориво. Достатъчно са да се покрие потреблението за 60 дни и да се изчакат да дойдат и количествата, които са за 90 дни", каза той пред БНТ.



Асен Асенов заяви, че ще получим със сигурност количествата гориво, които се намират на територията на държави като Унгария и Словения.



"Има количества в Нидерландия, в Италия, в Унгария, Словения. Абсолютно сигурни сме, че ще получим тези количества, тъй като това са международни договори. За между 7 и 30 дни могат да пристигнат тези количества", добави още.



Горивата, които се поддържат у нас, са в срок на годност.



"В момента тече подмяна на част от количествата. В рамките на 1 месец излиза това, на което предстои да изтече срокът, влиза друго. Така че няма никакъв проблем", казва Асенов.



Асен Асенов обясни, че резервът на "Лукойл" ще бъде достъпен за държавата, дори да спрат да работят.



"Петролните бази на агенцията са свързани част от тях с продуктопровода. Количествата ще бъдат достъпни".



Председателят на Държавния резерв коментира, че износът на авиационно гориво е бил преустановен като превантивна мярка.