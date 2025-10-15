Новини
Асен Александров от Сдружение на директорите в средното образование: Забраната за достъп до социални мрежи на децата е безсмислена, ако не се контролира
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:25Коментари (0)84
© NOVA
Идеята за въвеждане на забрана за достъп до социални мрежи за деца под 15 години, повдигната за обществена дискусия от образователния министър, предизвика широк дебат. Възможно ли е подобно ограничение да се приложи на практика и дали то е най-правилният подход за предпазване на подрастващите от вредното влияние на дигиталния свят? 

Според Асен Александров от Сдружението на директорите в средното образование една забрана, която не може да бъде ефективно контролирана, е по-скоро вредна, защото учи младото поколение, че законите могат да не се спазват.

"Ако не може да се контролира дали се изпълнява тази забрана, аз бих казал, че тя е много вредна, защото в България има много закони, които не се изпълняват и ние даваме на младото поколение много лош знак“, коментира той пред NOVA.

Александров направи паралел със съществуващите забрани за продажба на алкохол и цигари на непълнолетни, които масово не се спазват.

Обсъждат забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

Той подчерта, че ролята на училището е да образова децата как безопасно да използват дигиталните инструменти, а не да ги забранява. 

"По-хубаво е децата да се научат. Нашата работа в училище е да направим всичко възможно да научим децата да работят по най-добрия начин“, допълни Алкесандров, като изтъкна, че децата лесно могат да заобиколят забраната.

Експертът по киберсигурност Спас Иванов обясни, че към момента техническият контрол е почти невъзможен, тъй като платформите разчитат на декларирана от потребителя възраст. Решение обаче е на хоризонта с въвеждането на европейския цифров портфейл за самоличност.

"Това ще означава, че ще можете да се легитимирате еднозначно с държавна гаранция пред социалната мрежа, без да разкривате истинската си самоличност, а само на колко години сте“, каза Иванов.

Той обаче също предупреди за риска от създаване на "дигитални аутсайдери“ и подчерта, че бизнес моделът на тези платформи е фокусиран върху това да задържи вниманието на потребителя възможно най-дълго.

Въпросът дали една забрана не е просто борба с последствията, вместо с причините, остава отворен. Според Асен Александров е странно възрастните да забраняват на децата нещо, което самите те правят постоянно.

"Ако вкъщи родителите, които използват тези социални мрежи, не ограничават децата си, резултатите ще бъдат слаби“, заключи той, като отново наблегна на ключовата роля на образованието", допълни той.






