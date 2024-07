Армията се включи в борбата с огнената стихия във всички критични точки на страната

© Военнослужещи от Българската армия и днес, 1 юли, участва в погасяването на големите пожари на територията на страната. От 7.20 ч. тази сутрин 51 военнослужещи с 11 единици техника от състава на Сухопътните войски са на терен и помагат в борбата с пожара в района на село Иван Вазаво, област Пловдив. Военнослужещи с тежка инженерна техника от Сухопътните войски участват и в борбата с огъня в района на село Студена, община Свиленград, област Хасково, съобщиха от министерството на отбраната.



Вчера, 14 юли, за трети ден екипажите от 24-та авиобаза – Крумово от Военновъздушните сили продължиха да помагат при гасенето на пожарите, които бушуват в страната. Те действаха в района на село Левка, община Свиленград, област Хасково. Водоснабдяването се извършваше от микроязовирчета в района. Вертолет AS 532 AL Cougar излетя в 08.27 ч. и изпълни задача с продължителност 9 часа и 10 минути, като направи 63 захода и хвърли 100 тона вода. Вертолет Ми-17 излетя в 09.05 ч., участва в гасенето на пожара в продължение на 9 часа и 5 минути, като бяха направени 63 пуска на 126 тона вода. В 20:00 часа двата вертолета се прибраха в района на авиобазата.



Снощи поради усложнената пожароопасна обстановка се извърши предислоциране на тежка военна техника и личен състав от Сухопътните войски и Военновъздушните сили към районите на УП "Корен" и 42-ри механизиран батальон.



Военнослужещите от Военноморска база – Варна от състава на Военноморските сили – 18 военнослужещи и 3 единици техника, които вчера бяха насочени за действие при гасенето на пожар в гора над квартал "Владислав Варненчик", след това бяха пренасочени към по-опасен към момента пожар – край село Слънчево, община Аксаково, област Варна.



Общо през изминалите три дни над 200 военнослужещи участваха в борбата с пожарите на територията на цялата страна заедно с огнеборците от структурите за пожарна безопасност и доброволци:



От състава на Сухопътните войски:



Военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово участваха в действията по погасяване на големия пожар в района на селата Иван Вазово и Михилци и град Хисаря, област Пловдив. 48 военнослужещи, 12 единици техника



Военнослужещи от 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка участваха при гасенето на огъня Иван Вазово и Михилци и град Хисаря, област Пловдив. 4-ма военнослужещи, 2 единици специализирана техника.



Военнослужещи от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада – Стара Загора на Сухопътните войски изпълниха задачи по потушаване и ограничаване разпространението на горски пожар в землището и пограничните райони между селата Мелница, Гранитово и Срем, община Елхово. 20 военнослужещи, 5 единици техника.



Военнослужещи от състава на 110-ти логистичен полк – Пловдив от Сухопътните войски извършиха транспортиране на специализирана техника на 91-ви инженерен батальон от състава на 55-ти инженерен полк – Белене, за включване в борбата с пожара в района около село Михилци, село Иван Вазово и град Хисаря. предислоцираната техника – 2 бр. тежка техника.



Военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово оказаха помощ в гасенето на големия пожар в Област Пловдив – между село Михилци, Община Хисаря и село Песнопой, Община Калояново. 39 военнослужещи, 8 единици специализирана техника.



От състава на Военновъздушните сили:



Военнослужещи от Военновъздушните сили с два хеликоптера – Ми-17 и AS 532 AL Cougar, от състава на 24-та авиационна база – Крумово взеха участие в борбата с огнената стихия край село Горноселци, община Ивайловград, област Хасково. Водоснабдяването се извършваше от язовир Ивайловград. общо 91 тона вода.



Военнослужещи от състава на Военновъздушните сили от 22-ра авиобаза Безмер се включиха в гасенето на пожара край село Мелница, община Елхово, област Ямбол. 19 военнослужещи, 4 единици техника.



Военнослужещи и два вертолета на Военновъздушните сили – Ми-17 и AS 532 AL Cougar, от състава на 24-та авиобаза – Крумово гасиха два пожара – в боровата гора в труднодостъпната местност в Средна гора между селата Михилци и Песнопой и по-късно възникнал пожар в района на село Срем, община Тополовград, област Хасково. Общо 131 тона вода



От състава на Военноморските сили:



Военнослужещи от Военноморска база – Варна от състава на Военноморските сили бяха насочени да действаха за гасенето на пожара край село Слънчево, община Аксаково, област Варна. 18 военнослужещи, 3 единици техника