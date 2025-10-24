Арменци от Марсилия участници в черното тото на Карен на Златка

© Карен Хачатрян, брат му Юрий и двама техни авери от България са били част от черното тото със залози на второстепенни тенис във Франция. Това стана ясно след Европейска заповед за арест по искане на прокуратурата в Марсилия. Разследването е част от т.нар. "белгийска схема“, която е създадена през 2014 г. от група арменци.



Черното тото се играе предимно на второстепенни турнири от типа "фючърс“, а участниците в тях се уговарят да загубят мач, сет или гейм. Целта е да се съобразят с предварително определен резултат срещу заплащане.



В същото време залози на тези мачове се правят от т. нар. "малки ръце“, наети от организаторите на черното тото за гарантиране на печалби, разяснява схемата "Телеграф“.



За мозък на измамната схема се счита Григор Саркисян. Арменецът бе осъден на 5 години затвор във Франция след разследване на Националната финансова прокуратура. В мрежата му обаче действа голяма група арменци, които продължават схемата. По неофициална информация братята Хачатрян са имали връзки с останалите арменци на Саркисян.



От Франция обаче пазят в пълна секретност разследването в Марсилия и затова не е ясно дали са действали пряко с тази група или някоя от другите арменски банди. Разследванията срещу групата на Саркисян доведоха до арести и лишаване от състезателни права на няколко френски тенисисти, включително и по-известните играчи Жул Окала и Мик Лескюр. Те бяха окончателно извадени от всички състезания. Лескюр призна пред следствените органи, че е пропуснал общо "между 20 и 30 мача“ от 2015 до 2022 г. с печалба от около 30 000 евро.



Лескюр свидетелства, че е потърсен лично от главния организатор Григор Саркисян - белгийски гражданин от арменски произход, който нарича себе си "Маестрото“. Арменецът го убедил, че може да печели много повече пари от залози на тенис, отколкото от наградния фонд на второстепенни турнири от категориите "Чалънджър“ и "Фючърс“.



Запознати със схемата потвърждават, че се залага на по-слаби турнири, но и на големи първенства. Хващат се главно играчи, класирани на 50-о място и нагоре. Предлага им се съблазнителна сума, която малцина са склонни да откажат. Причината е, че състезателите си дават сметка, че нямат реален шанс да се справят с наградния фонд. Отделно, че при малките турнири той е твърде нисък, а печалбата от залози - значително по-висока, факт е, че уредените мачове са често срещани в тениса на всички нива, дори в големите АТР турнири.



У нас Карен Хачатрян, по-известен като мъжа на Златка Райкова, бе задържан миналата седмица при акция на ГДБОП заедно с брат си Юрий за черно тото по искане на Франция, по-точно на прокуратурата в Марсилия. Русата Златка, както е известна силиконовата му половинка, също е била в ГДБОП. Пред разследващите сексбомбата е заявила, че мъжът й не играе хазарт и не залага на спортни състезания. Братя Хачатрян вече бяха разследвани за уговаряне на тенис мачове през 2020 г. Тенис звеното за почтеност ги намери за виновни в манипулиране изхода на двубои. Карен получава доживотна забрана за спорт и глоба в размер на 250 000 долара. Юрий пък е със спрени права за 10 години и глоба 50 000 долара.



Преди 5 години разследването на тенис звеното установи, че в периода 2017-2019 г. Карен Хачатрян многократно е нарушил Програмата за борба с корупция в тениса чрез пет уговорени мача, девет случая на подтикване на тенисисти да не показват най-добрата си игра, многократна неспособност за сътрудничество със звеното за почтеност и др.



По-малкият му брат е обвинен в корумпиране на друг професионален тенисист. През август пък Международната агенция за почтеност в тениса наказа Симон Антони Иванов и спря състезателните му права за период от пет години. Българинът бе глобен и с 25 000 долара за нарушения на Антикорупционната програма в тениса.



25-годишният Иванов, който през 2023 г. достигна до рекордно лично класиране №598 в света, беше признат за виновен по две точки: залагане на тенис мачове за над 196 000 евро в периода февруари - октомври 2022 г. и отказ за съдействие на разследването през 2024 г.



За мъжа на Русата Златка се говори, че не е чак толкова щедър, колкото демонстрира в социалните мрежи. А те изобилстват от екзотични места, които Карен и силиконката посещават, пременени в маркови дизайнерски тоалети. Публична тайна в светските среди е, че парите му идват именно от нелегални залози. Колите му обаче са лизингови или се водят на фирмата му.



Проверка в Търговския регистър показва, че Хачатрян има две фирми. В "Карен и 3“, която се занимава с енергия от възобновяеми източници, е съдружник с Русата Златка. Двамата са управители и на търговското дружество "Златка 2018“, което поддържа модния бранд на плеймейтката.



Според злите езици Карен и Златка пазаруват часовници от популярния мургав търговец на черния пазар Пепи Часовника. За него се знае, че държй ромите, които гастролират в цяла Западна Европа и бръмчат на часовници, бижута, маркови дрехи и парфюми от моловете. Клиенти на Пепи Часовника са родни инфлуенсъри и фолкаджии.