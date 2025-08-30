ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Археолозите на Перперикон с важно откритие
Това е първият раннохристиянски некропол, който се открива до този момент в свещения град Перперикон. Както е известно, именно оттук в края на 4 и началото на 5 век започва приемането на християнството в Родопите. Вече в края на 5 век, когато населението масово е приело новата вяра, в Южния квартал, редом с останките от някогашните езически храмове и прочутото в древността светилище на Дионис, е изградена грандиозната Голяма базилика с дължина близо 40 м. Тя е ознаменувала окончателната победа на християнството в Родопите и е била най-голямата църква в тази планина.
Вероятно на Перперикон се е намирала една от резиденциите на архиереите на обширната епископия Родопи, засвидетелствана в т. нар. Псевдо-Епифаниев списък на диоцезите от началото на 7 век. Както се знае, главните центрове на тази огромна епархия са били древните градове Максианупол (дн. Комотини), Траянупол (край днешния Александруполис) и Маронея на Егейското крайбрежие. Всички те се намират в равнината на Беломорието и в южните склонове на Родопите. Перперикон е първият голям град с епископско седалище от този период, който е открит и се проучва във вътрешността на Източните Родопи. Много е интересно, че във втората половина на 6 век целия епископски комплекс е бил ограден с дебела до 2.2 м стена, която е трябвало да го пази от зачестилите нападения на славяни, прабългари и авари.
Погребаният в гробницата човек е сравнително млад мъж, с много добре запазени зъби. Положен е в земята по християнски обряд, с ръце, скръстени на гърдите, и по гръб. Прецизно оформеното съоръжение показва, че той е имал висок статут в тогавашната управа на Перперикон. Предстои разкриването на още десетки гробници от периода 5-6 в. Те ще ни дадат обилна информация за живота на хората през ранновизантийския период.
01 – Гробница № 1 при откриването й.
02 – Проф. Николай Овчаров разкрива черепа на погребания мъж.
03 – Разкритият череп на мъжа.
04 – Фрагмент от ранновизантийска глинена лампа с изображения на кръстове, намерена край гробницата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фестивалът "Късо кино в дълъг бус" тази вечер в Сандански
11:57 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: