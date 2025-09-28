Археолог: Огромен процент от известните паметници вече почти са изчезнали или са на изчезване

© Bulgaria ON AIR България се оказа единствената европейска страна, която няма свои институции за опазване на недвижимото наследство. Това заяви проф. Диана Гергова - археолог траколог.



Тя коментира информацията, че в България има над 42 500 археологически обекта.



"Те може би вече отдавна не са 42 хиляди, въпреки че числото се мени, защото ние продължаваме да откриваме нови и нови обекти. В същото време изследванията показват, че огромен процент от известните паметници вече почти са изчезнали или са на изчезване", посочи още Гергова пред Bulgaria ON AIR.



"По времето на соца беше много лесно - всеки казваше какво му е необходимо, за да си направи разкопките в съответната година и получаваше средствата, сега не е така", каза специалистът.



В основата на сегашната ситуация, според нея, стоят "алчността, която е завладяла страната ни", и желанието да се разпределят европейските средства за културно наследство.