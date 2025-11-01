ЗАРЕЖДАНЕ...
|Архангелова задушница е!
Във всеки православен храм на Архангелова задушница се прави Обща панихида за починалите. Хората се молят за душата на мъртвите и палят свещи, като символ на нашата вяра, а пламъкът олицетворява безсмъртието на душите.
На задушница се посещават гробовете на близките. Гроба се почиства, поднасят се цветя и се прекадява с тамян. Тамянът символизира искрената молитва, а цветята – благостта и добродетелите на починалия.
Подавките
Традицията повелява на този ден да се раздава храна. Подавките на Архангелова задушница може да включват жито, дребни сладки, бонбони, плодове, варено пилешко месо, вино. Освен на близки и съседи, храна се раздава и на хората около съседните гробове, дори и да са непознати.
Какво не се прави на задушница
Не е позволено да се занимаваме с пране, чистене и къпане. Слушането на музика в тези дни не се препоръчва, освен отредените за помена на покойниците молитвени песнопения.
